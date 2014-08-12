Соса-Cola скоротила продажі в Україні на 10%

Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ексклюзивний ботлер Coca-Cola в країнах СНД і Європи в січні-червні 2014 року скоротила продажі в Україні більш ніж на 10% порівняно з першим півріччям минулого року, йдеться у звіті Соса-Cola HBC.

За даними компанії, у другому кварталі 2014 року продажі скоротилися більш ніж на 5%. Найбільш стійкою категорією товару в Україні виявилися газовані напої, продемонструвавши скорочення продажів на 5%.

Компанія повідомила, що на продажах значно позначилася політична та економічна ситуація в Україні, так як така обстановка впливає на споживчий попит.

«Ситуація, що склалася в Україні і Росії, економічні санкції, які можуть бути накладені на Російську Федерацію США і Європейським Союзом, можуть негативно позначитися на оперативних і фінансових показниках групи. Ми постійно стежимо за подіями у цьому регіоні», - йдеться у звіті.

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Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2014 року Coca-Cola Hellenic Bottling Company скоротила продажі в Україні приблизно на 15%, в той час як у першому кварталі минулого року компанія зафіксувала зростання обсягів продажів на рівні 5%.

Coca-Cola Hellenic є одним з лідерів українського ринку безалкогольних напоїв. Компанія займається виробництвом газованих напоїв, питної води, соків, холодного чаю і енергетичних напоїв.