В Україні посилили контроль за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів
Законом розширюються функціональні повноваження представників органів Державної податкової служби на акцизних складах.
Верховна Рада ухвалила закон щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів.
Як передає кореспондент УНІАН, за закон «Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України (щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів)» (№ 2403) проголосували 236 із 301 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
Даним законом посилюється контроль за обігом спирту та процедурою документального оформлення операції із ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів з території акцизних складів.
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Закон розширює функціональні повноваження представників органів Державної податкової служби на акцизних складах.