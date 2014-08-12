В Україні посилили контроль за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів

Верховна Рада ухвалила закон щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон «Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України (щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів)» (№ 2403) проголосували 236 із 301 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Даним законом посилюється контроль за обігом спирту та процедурою документального оформлення операції із ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів з території акцизних складів.

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