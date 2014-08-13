ЄБРР виділив новий кредит на $130 млн агрохолдингу «Нібулон»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) організував синдикований кредит у розмірі близько 130 млн. дол. для одного з найбільших виробників і експортерів сільгосппродукції в Україні агрохолдингу «Нібулон».

За даними прес-служби ЄБРР, цей кредит розрахований на поточний сезон збирання урожаю і на цей маркетинговий рік (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.).

«Цей кредит замінить попередній синдикат розміром 125 млн. доларів, який був підписаний у 2012 році і термін дії якого закінчився в червні 2014 року», - йдеться в повідомленні.

ЄБРР повідомила, що кредит профінансує потреби компанії в оборотному капіталі для закупівлі, первинної обробки і зберігання сільськогосподарської продукції в умовах зниження доступності зовнішнього фінансування.

Згідно з повідомленням, новий пакет фінансування складатиметься з кредиту A на суму до 30 млн. дол., який буде надано ЄБРР, і кредиту B на суму до 100 млн. дол., який буде надано комерційними банками на умовах синдикату. Ряд банків, включаючи ING і ABN Amro, вже підтвердили свою участь у синдикаті, що, на думку банку, демонструє продовження підтримки українського агросектору з боку міжнародних фінансових організацій.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ЄБРР повідомив, що не планує скорочувати обсяги фінансування проектів у аграрному секторі України, незважаючи на політичну кризу в країні та значне коливання курсу національної валюти.

Довідка УНІАН. ЄБРР – найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на кінець липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро.

Агрохолдинг «Нібулон» заснований у 1991 році і є одним з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності із зберігання зерна в обсязі більш як 1,7 млн. тонн і власного перевантажувального терміналу в Миколаєві. Земельний банк компанії складає близько 80 тис. га.

Агрохолдинг «Нібулон» контролюється українським бізнесменом Олексієм Вадатурським.