Лідери країн МС обговорили, як не допустити до Росії реекспорту «заборонених» товарів

Президент Росії Володимир Путін, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко та президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв обговорили питання недопущення поставок «заборонених» продуктів до РФ через Білорусь і Казахстан.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови керівників трьох країн.

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«Обговорені деякі питання співробітництва в рамках формування Євразійського економічного союзу, включаючи координацію дій щодо недопущення незаконних поставок в Росію через Казахстан і Білорусь товарів з ряду країн, заборонених згідно з нещодавньою постановою уряду Росії», - йдеться в повідомленні.

Відбувся також обмін думками щодо можливих форматів міжнародних зусиль зі сприяння якнайшвидшого мирного врегулювання кризи в Україні.

«Лідери висловили серйозну заклопотаність у зв'язку з важкими гуманітарними наслідками проведеної київською владою військової операції на південному сході країни (АТО проводиться тільки в деяких районах Донецької та Луганської областей - УНІАН). Володимир Путін поінформував про направлення у взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та українською стороною російської гуманітарної місії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російська влада офіційно оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які раніше ввели або підтримали санкції проти Росії за її підтримку тероризму в Україні. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій: США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.