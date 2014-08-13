Росія сподівається покрити дефіцит продуктів за рахунок Білорусі

Росія домовилася з Білоруссю про додаткові постачання продовольства для покриття дефіциту від введення продовольчого ембарго.

Про це заявив віце-прем'єр Аркадій Дворкович в ефірі "Росії-24", передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, обсяг постачань буде визначений протягом декількох днів.

"Такі можливості у наших білоруських колег є - і по м'ясу, і по молоку, і по сирах, і по картоплі. Ми домовилися протягом декількох днів звірити баланси і домовитися про максимальні й мінімальні обсяги постачань", - сказав Дворкович. Після цього будуть визначені контрактні умови цих поставок, додав він.

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За словами віце-прем'єра, дисбаланс постачань продовольства у Калінінградській області багато в чому буде закрито білоруськими товарами.

Він також зазначив, що Білорусь гарантувала Росії недопущення реекспорту забороненого продовольства, зазначив Дворкович.