Через санкції Путіна запасів продуктів у Росії вистачить лише на 2 тижні

Росія забезпечена продовольством за основними видами продуктів на найближчі два тижні, і заповнити їх вдасться за рахунок нових партнерів, заявив віце-прем'єр Аркадій Дворкович в прямому ефірі телеканалу «Росія 24», передає РІА "Новости".

«За основними видами продовольства, якщо говорити про оперативну ситуацію, є двотижневий запас», - сказав Дворкович.

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«Відповідно, коли будуть відновлюватися ці запаси, буде проблема не всіх 14 днів, а буде проблема одного-трьох днів. Саме це потрібно буде компенсувати, це буде зроблено за рахунок тих країн, про які я сказав - Білорусія, десь Туреччина, десь - країни Латинської Америки, за рахунок оперативного нарощування власного виробництва, де це можливо», - пояснив Дворкович.

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