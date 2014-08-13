Мінсільгосп США покращив прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) у прогнозі в серпні поліпшило свою оцінку врожаю зернових в Україні у 2014 році на 2,5% порівняно з липнем - до 58,5 млн тонн.

Згідно зі звітом відомства, урожай пшениці в Україні цього року прогнозується на рівні 22 млн тонн, що на 1 млн тонн більше, ніж за липневим прогнозом. Оцінка урожаю фуражних зернових у країні підвищено на 405 тис. тонн - до 36,5 млн тонн.

Обсяг експорту зерна з України у 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015 року) відомство в серпні оцінило на рівні 27,46 млн тонн, що перевищує прогноз липня на 0,4%. Що стосується експорту пшениці, прогноз зберігся на рівні 9 млн тонн, а фуражних культур - зріс на 100 тис. тонн - до 18,46 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше. Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що врожай зерна цього року залишиться на рівні минулого.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує експорт зерна з України у 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.