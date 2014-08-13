Україна посилює контроль за імпортом продуктів з Росії

15:28, 13 серпня 2014
Агро
0

Україна посилює контроль для того, щоб забезпечити поставки до України з боку РФ продуктів відповідного рівня якості.

Фото УНИАН

Україна посилює ветеринарний і фітосанітарний контроль стосовно продуктів харчування, які імпортуються з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

Читайте такожРосія сподівається покрити дефіцит продуктів за рахунок Білорусі

«Щодо санкцій. По нашій галузі вони сформульовані таким чином. Ми виступаємо за посилення контролю з метою забезпечення постачання в Україну з боку РФ продуктів відповідного рівня якості», - сказав міністр. 

При цьому він зазначив, що Росія, зі свого боку, вже застосовує розширений контроль до українського експорту, фактично блокуючи поставки українських товарів на російський ринок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter