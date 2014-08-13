Україна посилює контроль за імпортом продуктів з Росії

Україна посилює ветеринарний і фітосанітарний контроль стосовно продуктів харчування, які імпортуються з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

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«Щодо санкцій. По нашій галузі вони сформульовані таким чином. Ми виступаємо за посилення контролю з метою забезпечення постачання в Україну з боку РФ продуктів відповідного рівня якості», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що Росія, зі свого боку, вже застосовує розширений контроль до українського експорту, фактично блокуючи поставки українських товарів на російський ринок.