Росія призупинила ввезення алкоголю з України

Росія вирішила призупинити ввезення алкоголю з України, повідомляється на сайті Росспоживнагляду в середу.

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Повідомляється, що Росспоживнагляд призупиняє з 15 серпня 2014 р. ввезення на територію Російської Федерації спиртних напоїв, пива і пивних напоїв декількох виробників.

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Зокрема, Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що «під час здійснення державного нагляду за оборотом харчової продукції при дослідженні горілки, пива і пивних напоїв виробництва України виявлено неодноразові порушення вимог законодавства в області захисту прав споживачів (невідповідність вимог, що пред'являються до маркування продукції):

пиво виробництва ПАТ «Оболонь» (Україна) не відповідало вимогам з енергетичної цінності і органолептичних показників;

у пивного напою виробництва ПАТ «Сан ІнбевУкраїна» (Україна) виявлено невідповідність нормативним вимогам, що пред'являються до маркування продукції;

спиртні напої виробництва ООО «Українська дистрибуційна компанія» (Україна) не відповідали за об'ємною часткою спирту і органолептичними показниками».