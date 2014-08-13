Мінагропрод прогнозує зростання врожаю зернових цього року

Урожай зернових і зернобобових культур цього року буде більший за торішній, що становив, за оцінками Держстату, майже 63 млн тонн. Про це заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

Він не уточнив очікуваний обсяг урожаю, проте, за статистичною інформацією, торішній урожай виявився одним із найбільших за всю історію незалежності України і дозволив нашій країні увійти до першої п'ятірки світових експортерів зернових культур.

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«У нас є підстави вважати, що урожай цього року буде більший за торішній. Навіть незважаючи на наявність окупованої території і бойові дії», - заявив міністр.

Водночас, у прес-релізі, підготовленому Мінагропродом до брифінгу міністра, наголошується, що аграрії України станом на 12 серпня намолотили 34 млн тонн зернових і зернобобових культур, що становить 96% від прогнозу. При цьому обсяг намолоченої пшениці становив 23,6 млн тонн. За інформацією НААН України, 72-75% від зібраної озимої пшениці відносять до продовольчого зерна 1-5 класів.

Як наголошується, збір ранніх зернових завершено у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Закарпатській і Чернігівській областях. Найбільший валовий збір зерна зафіксований в господарствах Одеської області (3,1 млн тонн), Харківської області (2,9 млн тонн) і Дніпропетровської області (2,4 млн тонн).

«Зараз у 10 регіонах країни йде збирання пізніх зернових культур», - повідомили у Мінагропроді.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сільського господарства США (USDA) у серпневому прогнозі поліпшило свою оцінку урожаю зернових в Україні в 2014 році на 2,5% порівняно з липнем – до 58,5 млн тонн. Обсяг експорту зерна з України в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015 року) відомство у серпні оцінило на рівні 27,46 млн тонн, що перевищує прогноз липня на 0,4%. Що стосується експорту пшениці, прогноз зберігся на рівні 9 млн тонн, а фуражних культур - зріс на 100 тис. тонн – до 18,46 млн тонн.