Білорусь поставлятиме РФ перероблену продукцію з європейської сировини

Білорусь зможе поставляти до Росії перероблену продукцію з європейської сировини. Про це повідомив керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт за підсумками робочої поїздки до Мінська, пише ИТАР-ТАСС.

У переговорах брали участь заступник прем'єр-міністра Білорусі Михайло Русий і глава Мінсільгосппрод Леонід Заєць, уточнив він.

"Білоруська сторона гарантувала - ми реекспортувати продукцію не будемо, ми поставлятимемо тільки перероблену продукцію", - зазначив Данкверт.

Данкверт пояснив, що в ході переговорів було досягнуто взаєморозуміння з питання контролю поставок продовольства, забороненого в Росії, через Білорусь.

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"Якщо ця продукція переробляється, після переробки вона може поставлятися до Російської Федерації. Якщо вона не переробляється, то вона має бути вжита на території Білорусі", - пояснив співрозмовник агентства.

"Білорусь веде свою незалежну політику, вона може не приєднуватися до тимчасових заходів, але поставки продукції вона здійснює з дозволених підприємств, а далі діють нормативні документи Митного союзу", - уточнив він.