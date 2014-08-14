Росіяни скуповують продукти в Польщі після введення владою ембарго - ЗМІ

Жителі європейського анклаву Росії, Калінінградської області збільшили обсяги купівлі продуктів харчування під час поїздок до Польщі після запровадженої тиждень тому Росією заборони на їх імпорт на російський ринок.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Минулого тижня Росія оголосила про заборону поставок практично всіх продуктів харчування із західних країн, які запровадили або підтримали антиросійські санкції за дії російської влади в Україні. Експерти зазначали, що через ембарго росіян чекає зростання цін і дефіцит ряду продуктів.

"На кордоні вже видно активізацію. Росіяни купують в принципі все, чого стосується ембарго, тобто м'ясо, рибу, сири, масло, овочі і фрукти. Експерти говорять, що це лише початок", - зазначає видання.

За даними польських митників, за останній тиждень кількість автомобілів, які перетнули кордон російської області Калінінграда з Польщею, зросла на 10% - до 19 тис.

Видання прогнозує, що наприкінці серпня - початку вересня польські магазини на кордоні з Росією може чекати справжній бум з боку російських покупців.

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GW помічає, що жителі Калінінградської області традиційно купують у Польщі багато продуктів харчування, які коштують майже на 40% дешевше, ніж у них, а також купують інші товари і користуються іншими послугами з тієї самої причини.

Газета зауважує, що росіяни можуть відвідувати Польщу в рамках запровадженого в 2011 році малого прикордонного руху, який встановлює ряд обмежень і забороняє їздити за спеціальним дозволом з торговельною метою частіше, ніж 10 разів на місяць.

"Проте ніхто не сумнівається, що росіяни знайдуть спосіб, щоб обійти російське ембарго на продукти харчування, тому що не раз вже доводили свою креативність. Приклад - постійні перевезення з Польщі забороненої в Росії польської свинини (через виявлення вірусу африканської чуми). Наші і російські митники постійно знаходять м'ясо, заховане, наприклад, під платформою автомобіля", - пише газета і додає, що недавно було затримано автобус, яким намагалися перевезти тонну м'яса.

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Газета додала, що обсяг торгів між Польщею і Калінінградською областю, де проживають близько 950 тис жителів, становить близько 1 млрд долл, 10% з яких складали витрати росіян на польській території.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, проти якої Росія запровадила економічні санкції, заборонивши з 1 серпня цього року продавати на російському ринку овочі й фрукти.

Польська влада назвала цей захід помстою за активну підтримку поляками досить суворої політики Євросоюзу проти Росії за її дії в Україні. Самі поляки ініціювали акцію на підтримку польських виробників "З'їж яблуко на зло Путіну", завдяки якій, за оцінками ЗМІ, продаж цього фрукта в Польщі, що є головним експортним продуктом до Росії, в 2014 році може збільшитися на 30%.