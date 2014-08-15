Росія допустить на ринок нових турецьких постачальників

Россільгоспнагляд допустить на ринок турецьких постачальників з 15 вересня. Про це йдеться на сайті Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду.

Турецька сторона гарантує, що з Туреччини до Росії експортуватиметься продукція, яка повністю відповідає рівню безпеки і якості, передбаченим ветеринарно-санітарними вимогами Митного союзу і Росії, і вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання постачання недоброякісної та небезпечної харчової щодо продукції.

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У повідомленні йдеться, що при наявності стійкого попиту з російської сторони на окремі види продукції, турецька сторона створить необхідні для значного збільшення виробництва такої продукції поставок на російський ринок.

Турецька сторона передала Россільгоспнагляду підписаний Протокол з питань взаємодії між Міністерством сільського господарства, продовольства і тваринництва Туреччини і Россільгоспнаглядом в області забезпечення фітосанітарної безпеки поставляється в Росію турецької продукції високого фітосанітарного ризику.