Українські аграрії збільшили реалізацію продукції на 25%

Зокрема, реалізація продукції рослинництва за вказаний період зросла на 36,4%. Продажі зернових культур становили 14,93 млн тонн, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому обсяг реалізації пшениці зріс на 28,8%, кукурудзи - на 52,7%, ячменю - на 58,3%, жита - на 6%. Продажі насіння соняшника збільшилися на 69,2%, ріпака - на 0,8%, а сої - зменшилися на 6,9%.

Що стосується продукції тваринництва, то у січні-липні поточного року обсяг реалізації зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі худоби та птиці (в живій вазі) збільшилися на 11,3%, молока - на 5,8%, а яєць - на 13,4%.

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У Держстаті повідомили, що середні ціни продажу аграрної продукції у січні-липні 2014 року порівняно з цінами аналогічного періоду 2013 року зросли на 8,6%, зокрема продукції тваринництва - на 12,8%. Вартість рослинницької продукції зросла на 4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг виробництва продукції рослинництва у 2013 році зріс на 18,1% порівняно з 2012 роком, зокрема на сільгосппідприємствах - на 25,2%, у господарствах населення - на 9,3%. Валове виробництво продукції тваринництва у 2013 році зросло на 4,8%.