Підприємства «Укрлендфармінга» заборгували кредиторам понад 150 млн гривень
Компанії, що входять до найбільшого українського агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, ухиляються від сплати боргів на загальну суму понад 150 млн грн.
Про це свідчать судові позови щодо стягнення заборгованості з компаній ПАТ «Кам'яномостовське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт», ПАТ «Браїлівське» ТОВ «Тіньки», ТОВ «Агрокомплекс «Немирів ЛТД» ТОВ «АФ «Землянки», ТОВ «Ромни-Інвест», ТОВ «Кристал».
Згідно з єдиним реєстром судових рішень у судовому порядку вже винесено рішення про стягнення заборгованості з ПАТ "Браїлівське" (понад 44 млн грн), ТОВ "Тіньки" (понад 2,5 млн грн). 31 липня 2014 року Господарський суд Херсонської області ухвалив рішення про арешт грошових коштів компанії ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт» у зв'язку з задоволенням позову про стягнення 34 млн грн заборгованості.
Довідка. «Укрлендфармінг» - один із найбільших в Україні та Євразії виробників зернових, технічних та кормових культур і насіння. Станом на кінець 2012 року агрохолдинг контролював 532 тис. га земель.