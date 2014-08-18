Підприємства «Укрлендфармінга» заборгували кредиторам понад 150 млн гривень

Про це свідчать судові позови щодо стягнення заборгованості з компаній ПАТ «Кам'яномостовське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт», ПАТ «Браїлівське» ТОВ «Тіньки», ТОВ «Агрокомплекс «Немирів ЛТД» ТОВ «АФ «Землянки», ТОВ «Ромни-Інвест», ТОВ «Кристал».

Згідно з єдиним реєстром судових рішень у судовому порядку вже винесено рішення про стягнення заборгованості з ПАТ "Браїлівське" (понад 44 млн грн), ТОВ "Тіньки" (понад 2,5 млн грн). 31 липня 2014 року Господарський суд Херсонської області ухвалив рішення про арешт грошових коштів компанії ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт» у зв'язку з задоволенням позову про стягнення 34 млн грн заборгованості.

Довідка. «Укрлендфармінг» - один із найбільших в Україні та Євразії виробників зернових, технічних та кормових культур і насіння. Станом на кінець 2012 року агрохолдинг контролював 532 тис. га земель.