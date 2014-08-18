Єврокомісія виділяє 125 млн євро аграріям, які потрапили під санкції РФ

Зокрема, до листопада на підтримку виробників буде спрямовано 125 млн євро, повідомив сьогодні у Брюсселі представник Єврокомісії Роджер Уейт.

В категорію продуктів, щодо яких діятимуть заходи, потрапили помідори, морква, капуста білокачанна, перець солодкий, капуста цвітна, огірки і корнішони, гриби, яблука, груші, червоні ягоди, столовий виноград та ківі.

За його словами, фінансова допомога буде охоплювати всіх виробників.

Поточна ситуація на ринку ЄС для всіх продуктів буде обговорюватися цієї п'ятниці у Брюсселі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції.