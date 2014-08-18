Тваринницька галузь Литви на межі загибелі через санкції РФ

Російський заборона на ввезення з країн Євросоюзу сільськогосподарської продукції може призвести до загибелі тваринницької галузі Литви. З таким прогнозом виступив голова сільськогосподарської палати Литви Андреюс Станчикас, пише "Прайм".

"Найсильніший удар свинарству завдала свиняча чума, молочному і м'ясному сектору - російське ембарго", - змалював він ситуацію. За словами Станчикаса, закупівельні ціни на молоко і м'ясо, що значно впали, практично перетворюють сільськогосподарське виробництво на нерентабельне, що змушує фермерів задуматися про зміну роду діяльності. "Існує реальна небезпека того, що з сільськогосподарського виробництва в Литві залишиться тільки рослинництво", - зазначив голова сільгосппалати.

Згідно з оцінками уряду, через російське ембарго м'ясна промисловість Литви недорахується 250 млн літів (73 млн євро), молочна - 200 млн літів (58 млн євро), рослинницька /овочі і фрукти/ - 28 млн літів (8 млн євро), рибна - 5 млн літів (1,5 млн євро).

Читайте такожУ Німеччині вважають, що Росія не зможе довго витримати власне ембарго

7 серпня Росія ввела повну заборону терміном на один рік на поставки яловичини, свинини, сирів, птиці, молока, риби з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії.

Обмеження імпорту стало першою відповіддю на санкції проти Росії, які через події в Україні ввели США, Європейський союз, Канада і Японія.