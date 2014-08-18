Експерти ЄС обговорять ситуацію на аграрному ринку 22 серпня

Єврокомісія (ЄК) підтвердила проведення зустрічі експертів 28 країн ЄС щодо ситуації на європейському аграрному ринку у Брюсселі 22 серпня. Про це ИТАР-ТАСС повідомили в прес-службі ЄК.

"На зустрічі розглянуть ситуацію на ринках і необхідність додаткових компенсацій сільськогосподарським виробникам", - зазначили в Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, європейська комісія оголосила про виняткові заходи, спрямовані на підтримку у ЄС виробників швидкопсувних фруктів і овочів, щодо яких Росія ввела обмеження.

Зокрема, до листопада в підтримку виробників буде направлено 125 млн. євро, повідомив сьогодні в Брюсселі представник Єврокомісії Роджер Уейт.