Експерти ЄС обговорять ситуацію на аграрному ринку 22 серпня
На зустрічі також поговорять про необхідність додаткових компенсацій сільськогосподарським виробникам.
Єврокомісія (ЄК) підтвердила проведення зустрічі експертів 28 країн ЄС щодо ситуації на європейському аграрному ринку у Брюсселі 22 серпня. Про це ИТАР-ТАСС повідомили в прес-службі ЄК.
"На зустрічі розглянуть ситуацію на ринках і необхідність додаткових компенсацій сільськогосподарським виробникам", - зазначили в Єврокомісії.
Читайте такожЄврокомісія виділяє 125 млн євро аграріям, які потрапили під санкції РФ
Як повідомляв УНІАН, європейська комісія оголосила про виняткові заходи, спрямовані на підтримку у ЄС виробників швидкопсувних фруктів і овочів, щодо яких Росія ввела обмеження.
Зокрема, до листопада в підтримку виробників буде направлено 125 млн. євро, повідомив сьогодні в Брюсселі представник Єврокомісії Роджер Уейт.