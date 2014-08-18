Глава СБУ взяв під особистий контроль справу про санкції проти Good Wine

Глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко взяв під особистий контроль справу про застосування санкцій до великого дистриб'ютора алкогольної продукції Good Wine (ТОВ «Бюро вин»), введених Міністерством економічного розвитку і торгівлі за поданням СБУ.

«У відповідь на сьогоднішнє відкрите звернення компанії (Good Wine - УНІАН) голова СБУ взяв справу під особистий контроль з метою дотримання законності та недопущення корупційної складової», - сказано в повідомленні відомства.

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При цьому в СБУ пояснили, що співробітники служби в ході розслідування виявили, що Good Wine передав 325 тис. акцизних марок нерезидентам, які не є виробниками алкогольної продукції, що є порушенням норм Податкового кодексу України. У зв'язку з цим з 6 червня Мінекономрозвитку заборонило компанії проводити зовнішньоекономічну діяльність, але вже 23 липня змінило санкцію на індивідуальний режим ліцензування, який передбачає необхідність додаткової сплати дистриб'ютором в держбюджет 0,2% від кожної партії імпортного товару.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дистриб'ютор алкогольної продукції Good Wine у відкритому листі заявив про намір Мінекономрозвитку за поданням СБУ з 4 вересня ввести відносно компанії санкції, які паралізують її роботу. При цьому компанія вбачає корупційну складову у діях співробітників СБУ щодо неї, у зв'язку з чим попросила вище керівництво держави взяти цю справу під особистий контроль.

Довідка УНІАН. Good Wine (ТОВ «Бюро вин») було заснована в 2006 році. Компанія займається дистрибуцією і реалізацією вин, міцних алкогольних напоїв, продуктів харчування. Під брендом Good Wine в Києві працює три алкогольних супермаркети.