Fitch підтвердило рейтинг агрохолдингу «Авангард»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг найбільшого виробника яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдингу «Авангард» на загальнодержавному рівні «ССС» з негативним прогнозом, а також рейтинг компанії в національній валюті на рівні «В-», йдеться в повідомленні Fitch.

«Підтвердження рейтингів відображає політичну та економічну невизначеність в Україні, у тому числі ризики, пов'язані з наявністю у компанії активів на сході країни, що в кінцевому результаті може негативно позначитися на фінансовій гнучкості групи та її спроможності виконувати боргові зобов'язання», - пояснили в агентстві.

Водночас, Fitch відзначає, що «Авангард» має в своєму розпорядженні значний запас ресурсів, зокрема виробничих і фінансових) для погашення корпоративних єврооблігацій у 2015 році.

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Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Авангард) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».

«Авангард» у першому півріччі 2014 року справив 3,68 млрд штук яєць, що на 9% більше, ніж у січні-червні 2013 року.