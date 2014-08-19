Санкції Путіна підняли ціни на продукти в Росії

Незважаючи на запевнення федеральної влади, що санкції стосовно продукції з ЄС і США не позначаться негативно на споживачах, в Москві і регіонах почали зростати оптові ціни на деякі товари, пише "КоммерсантЪ".

Так, у столиці РФ свинина для м'ясопереробних комбінатів подорожчала на 6%. Але відчутно змінилися ціни в Примор'ї, де деякі види риби подорожчали на 40%. Рекорд побила Сахалінська область, де зростання вартості курячих стегенець досягло 60%.

Читайте такожРосія може заборонити машини з Євросоюзу і США - ЗМІЗа словами чиновника, місцеві рітейлери зростання пояснюють тим, що підвищилися оптові ціни в Приморському краї, який є основним постачальником продуктів на Сахалін. Так, в Примор'ї м'ясо подорожчало на 26%, деякі види риби - на 40%, імпортовані з Китаю яблука - майже на третину, повідомили опитані "Ъ" представники торгових мереж Сахаліну. На острові роздрібні ціни на продовольство збільшилися на 3-60%.

Читайте такожЗахист від санкцій РФ: У Євросоюзі безкоштовно роздадуть продукти, від яких відмовилася Росія7 серпня уряд РФ оголосив список агропродукції з ЄС, США, Австралії і Норвегії, яка тепер заборонена до ввезення в Росію - у списку всі овочі і фрукти, риба, молоко і молочна продукція, свинина, яловичина і м'ясо птиці. Список ширше і жорсткіше, ніж передбачалося, він зачіпає експорт на суму близько $10 млрд.

У Москві аналіз цін проводиться щодня, серйозного дефіциту і, отже, відчутного зростання цін на продукти харчування не спостерігається, заявив керівник столичного департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк. У той же час, за словами чиновника, за десять днів з моменту введення санкцій подорожчала сировина для московських м'ясопереробних комбінатів: так, ціна напівтуші свинини зросла на 6%, до 180 руб. Немерюк додав, що до зими може подорожчати живе молоко, що використовується в тому числі у виробництві сирів. Охолоджена риба, яка постачалася до Москви з Норвегії та ЄС, закінчується, але глава департаменту розраховує на швидкі поставки з Аргентини і Чилі.

Читайте такожСанкції України стануть колосальним ударом для російського «Газпрому» - експертВиробники продовольства з Євросоюзу намагаються знайти нові канали збуту своєї продукції в Росії, випливає зі вчорашньої заяви голови Россільгоспнагляду Сергія Данкверта. Його відомство кілька днів поспіль фіксуває поставки в Росію через Білорусію партій яблук, персиків, слив, томатів нібито з Туреччини, Сербії, Македонії і навіть Зімбабве, щодо яких санкції не введені. Але насправді це - продукція з Польщі, Словенії, Нідерландів, Литви. Віце-прем'єр Аркадій Дворкович повідомив, що учасники Митного союзу, куди, окрім Росії, входить Білорусь і Казахстан, зможуть постачати в РФ продукцію з ЄС чи США, але високого ступеня переробки.