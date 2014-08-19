Швайка запевняє, що голоду в Україні не буде

Міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка під час робочої поїздки в Черкаську область запевнив, що незважаючи на окупацію Криму та бойові дії на Донбасі, показники врожаю перевищать минулорічні рекордні.

Як зазначив Ігор Швайка, за даними, які є на сьогодні, "голоду в нашій країні не буде", пише "Компаньон".

Крім того, глава Мінагрополітики запевнив, що гуманітарної катастрофи в Україні немає: "Згідно з визначенням, гуманітарна катастрофа це масова загибель людей, яка виникла в результаті бойових політичних дій або катастроф. До Луганської і Донецької областей надходять продукти першої необхідності, адже зараз через бойові дії в цих регіонах порушено логістичний ланцюжок: існуючий запас продуктів неможливо доставити зі складів у пункти призначення. Робота з доставки продуктів першої необхідності до зони АТО триває постійно, і в псевдо-допомогу країни-агресора ми не потребуємо", - зазначив він.

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Водночас втрати врожаю в Україні в 2014 році досягнуть 15% від загального валу через анексію Росією Криму та бойових дій на сході країни, які вона підтримує і фінансує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході робочої поїздки до Черкаської області.

«Ми втратили через них 15% валового збору врожаю. Персональна подяка Путіну. Це він зробив зі своїми бандитами», - заявив глава уряду.