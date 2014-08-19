Агрохолдинг «Укрлендфармінг» планує зібрати до 3,7 млн тонн сільгоспкультур

Найбільший за розміром земельного банку в Україні агрохолдинг «Укрлендфармінг» в 2014 році розраховує зібрати 3,6-3,7 млн тонн сільськогосподарських культур проти 3 млн тонн, які компанія отримала в минулому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив власник і голова ради директорів «Укрлендфармінга» Олег Бахматюк.

«Загальний вал - хочемо вийти на 3,6-3,7 млн тонн (сільгоспкультур в 2014 році - УНІАН)», - сказав Бахматюк.

За його словами, з цього обсягу поставити на зовнішні ринки холдинг у 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015 року) планує 3 млн тонн сільгоспкультур, зокрема 300-400 тис. тонн - на ринок Китаю.

«У цьому році плануємо експортувати понад 3 млн тонн. При цьому в Китай плануємо експортувати 300-400 тис. тонн», - сказав бізнесмен.

До того ж він зазначив, що цінова кон'юнктура на китайському ринку для «Укрлендфармінга» на сьогоднішній день не дуже приваблива, тому зараз компанія орієнтується на європейський і африканський ринки.

Довідка УНІАН. «Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. Земельний банк компанії перевищує 650 тис. га. 5% акцій компанії належать одному з найбільших світових сировинних трейдерів Cargill.