«Укрлендфармінг» запустить зерновий термінал в Одеській області до 2016 року

Найбільший за розміром земельного банку в Україні агрохолдинг «Укрлендфармінг» приступив до будівництва зернового терміналу в Одеській області, завершити яку компанія має намір до 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив власник і голова ради директорів «Укрлендфармінга» Олег Бахматюк.

«Ми тільки почали цей проект. У нас є меморандум з владою. Для нас це пріоритетне спрямування. Сподіваємося через рік-півтора запустити термінал», - сказав Бахматюк.

За його словами, перевалочні потужності терміналу після його введення в експлуатацію складуть 5 млн тонн зернових на рік.

Як повідомляв УНІАН, вперше про зацікавленість «Укрлендфармінга» у будівництві власного зернового терміналу Бахматюк заявив в 2013 року, однак уточнює, що проект розпочнеться лише за умови появи фінансового партнера. Тоді інвестиції в цей проект бізнесмен оцінює в 1 млрд дол. Майданчик під зерновий термінал розташована в Одеській області поблизу порту «Південний».

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Довідка УНІАН. «Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. Земельний банк компанії перевищує 650 тис. га. 5% акцій компанії належать найбільшому світовому сировинному трейдеру Cargill.