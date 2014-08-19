Експорт аграрної продукції в ЄС зріс на $1,3 млрд, у Росію - впав на $2,5 млрд

Обсяги поставок аграрної продукції з України на ринок Європейського Союзу за підсумками першого півріччя поточного року зросли на 1,3 млрд дол., у той час як поставки в Росію впали на 2,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочої поїздки в Черкаську область заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Я переглянув статистику і за перше півріччя у нас експорт в країни Європейського Союзу збільшився на 1,3 млрд дол. і зменшився в Росію на 2,5 млрд дол. Народ сам шукає, яким чином переходити на ринки Європейського Союзу. Не вистачає, звичайно, інституційної спроможності влади та інвестиційної спроможності вашої (аграріїв - УНІАН), щоб виходити на ринок. Але дайте мені відповідь, що треба відписати, щоб збільшити обсяги експорту в ЄС», - зазначив глава уряду.