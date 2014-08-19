Уряд прогнозує урожай зернових на рівні 55 млн тонн

Уряд України очікує, що врожай зернових цього року становитиме не менш як 55 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході робочої поїздки до Черкаської області заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми очкуємо, що ви (аграрії – УНІАН), не дивлячись на цю не найвищу закупівельну ціну (на зернові – УНІАН), все-таки 55 млн тонн, напевно, зберете», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Український гідрометеорологічний центр прогнозує врожай зернових в Україні в 2014 році на рівні 63 млн тонн і більше. Міністерство сільського господарства США в серпневому прогнозі оцінив валовий збір зерна в Україні в цьому році на рівні 58,5 млн тонн.

Врожай зернових культур в Україні у 2013 році, за даними Держстату, зріс більш як на 36% - до 63 млн тонн.