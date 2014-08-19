Росія затримала на кордоні українське м'ясо

Про це УНІАН повідомили к прес-службі відомства.

«При проведенні ветеринарного нагляду на державному кордоні Російської Федерації в пунктах пропуску «Бугаєвка» і «Новобєлая» за минулий тиждень управління Россільгоспнагляду запобігло ввезенню в ручній поклажі 7 партій м'ясопродуктів, 5 партій м'яса птиці, партії молочних продуктів, 6 партій меду і 4 партій яєць. Вся продукція провозилися з порушенням Єдиних ветеринарно-санітарних вимог: без ветеринарних супровідних документів, що підтверджують їх безпеку», - говориться в повідомленні.

При цьому відзначається, що ввезення на територію Росії продукції тваринного походження без необхідних документів заборонене. За фактами незаконного ввезення складені акти про порушення ветеринарних вимог при перевезенні вантажів, підконтрольних ветнагляду. Затриману продукцію повернуто назад на територію України.

Наголошується, що інспекторами управління Россільгоспнагляду при проведенні державного ветеринарного нагляду в пропускних пунктах за минулий місяць на територію України повернуто 40 партій м'ясної продукції, 10 партій яєць і 12 партій меду, що незаконно ввозяться.

Управління Россільгоспнагляду нагадує, що у зв'язку з рішенням комісії Митного союзу при перетині держкордону дозволено ввозити не більше 5 кг продукції тваринного походження в заводській упаковці з розрахунку на одну фізичну особу за умови епізоотичного благополуччя держави-виробника і держави вивезення.

Як повідомляв УНІАН, разом із агресією проросійських терористів у східних областях України Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день до Росії заборонено ввезення молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів, соків із України, а також української свинини і продуктів з неї, картоплі. Істотно обмежені поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.