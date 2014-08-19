Росія звинувачує Білорусь у реекспорті заборонених продуктів із ЄС

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) звинуватила Головну державну інспекцію з насінництва, карантину і захисту рослин Республіки Білорусь у нездатності контролювати поставки до РФ заборонені продукти харчування, що спричиняє «загрозу продовольчій безпеці Росії».

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, в результаті заходів щодо запобігання ввезенню до Росії забороненої до поставок рослинної продукції на автодорогах М 13 «Брянськ-Новозибкове» (Брянська область) і М1 «Москва-Мінськ (Смоленська область)» в період з 11 по 15 серпня припинено спробу ввезення такої продукції в 11 випадках загальною вагою більш як 93 тонни, з яких у 9 випадках виявлено продукцію невстановленого фітосанітарного стану без супроводу фітосанітарними сертифікатами, зокрема походження з країн ЄС у 4 випадках з 9; а у 2 випадках – заборонену до ввезення з країн походження Угорщина, Іспанія у супроводі фітосанітарних сертифікатів, виданих Головній державній інспекції з насінництва, карантину і захисту рослин Білорусі.

«Зазначене свідчить про нездатність Головної державної інспекції з насінництва, карантину і захисту рослин Республіки Білорусь контролювати переміщення продукції, зокрема призначеної для Росії, що своєю чергою через неоднозначний підхід і відсутність єдиного переліку карантинних об'єктів і єдиних карантинних фітосанітарних вимог Митного союзу спричинить загрозу продовольчій безпеці Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Россільгоспнагляд підготував звернення до Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі і Головної державної інспекцію з насінництва, карантину і захисту рослин Білорусі про необхідність вживання вичерпних заходів щодо недопущення подібних випадків, а також про розгляд питання щодо організації фітосанітарних контрольних постів на території Білорусі на дорогах білорусько-російського напряму з метою організації двостороннього контролю продукції, призначеної для РФ.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію становища в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня Росія повністю заборонила поставки яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які запровадили проти неї санкції.

«Я підписав постанову уряду. Росія запроваджує цілковиту заборону на поставки яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.