Плоди санкцій Путіна: російським чиновникам заборонять пити на банкетах імпортне спиртне

У Росії для банкетів чиновників та інших протокольних заходів члени Громадської палати пропонують закуповувати переважно вітчизняну продукцію. Зокрема, пропонується відмовитися від напоїв, у тому числі алкогольних, зарубіжного виробництва.

Як повідомив «Известиям» член комісії з розвитку реального сектора економіки Громадської палати (ОП) РФ Михайло Лермонтов, ініціативу найближчим часом буде обговорено комісією та запропоновано на розгляд у Держдуму.

Читайте такожСанкції Путіна підняли ціни на продукти в РосіїУ свою чергу, заступник голови комітету нижньої палати парламенту з конституційного законодавства і державного будівництва Вадим Соловйов запропонував також строго регламентувати список заходів, на яких можна «погуляти» за держрахунок, і прописати розмір представницьких витрат, який повинен бути мінімальним».

"Зараз купують не обтяжені жодними зобов'язаннями, в тому числі і моральними, і продовжують пити французьку мінеральну воду на заходах, які проводяться за рахунок бюджету, - сказав Лермонтов. - А треба, щоб влада приймала рішення в національних інтересах, а не в інтересах компаній, що пропонують їм дорогі напої.

Читайте такожЗахист від санкцій РФ: У Євросоюзі безкоштовно роздадуть продукти, від яких відмовилася РосіяВін також зазначив, що чиновники цілком можуть обмежитися і вітчизняними алкогольними напоями - наприклад, горілкою і винами з окупованого Криму.

На його думку, необхідно створення переліку заходів, на яких може бути накритий стіл, а також «жорстка фінансова дисципліна».

Відзначимо, що заборона імпортних напоїв для чиновників - не перша обмежувальна політична ініціатива щодо держслужбовців. Як раніше повідомляли «Известия», в Держдумі пропонують ввести заборону на придбання для органів державної влади всіх марок автомобілів тих країн, які застосували санкції до Росії.