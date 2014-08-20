Російський Калінінград страждає через «антисанкції» Кремля

Навантажені російськими овочами і фруктами фури застрягли на пропускному пункті з Литви до Росії через нововведення, згідно з яким перевізники сільгосппродукції повинні надати документи, що підтверджують країну-виробника товарів.

Про це пише Російська служба ВВС.

Мова йде про пункт Кибартай-Чернишевське в Калінінградській області, де, як повідомляють місцеві ЗМІ, утворилася черга з вантажівок.

Як розповів один із водіїв, машини стали накопичуватися на кордоні в суботу ввечері.

За його словами, товар був завантажений у його фуру в Краснодарському краї 13 серпня, в той час, як про необхідність сертифіката, який засвідчує, що товар вирощений в Росії, а не в країнах ЄС, які підпали під продовольче ембарго, стало відомо кількома днями пізніше.

У підсумку він і десятки інших водіїв застрягли на митниці, у багатьох закінчилися власні продукти харчування і, що набагато важливіше - солярка, яка дозволяє підтримувати необхідну температуру всередині фури, що перевозить вантаж, який швидко псується.

На початку серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів "з метою захисту національних інтересів країни".

Указ вводить заборону на ввезення протягом року сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства з країн, які ввели санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Україні.

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Калінінградська область, яка не має кордонів з "материковою" частиною Росії, може виявитися найбільш вразливою щодо продовольчого ембарго.

За даними регіонального відділення Россільгоспнагляду, в першій половині цього року польські груші, салатні овочі і капуста становили від 10% до 50% від усіх ввезених в Калінінградську область, частка імпорту польських яблук перевищила 70%.

Раніше міністр сільського господарства Росії Микола Федоров заявив, що питання про імпорт продовольства в Калінінград буде розглядатися окремо.