Росія не пустила до Криму українські яйця

Управління Россільгоспнагляду в Республіці Крим і м. Севастополь не пропустило на півострів три фури курячих яєць (близько 40 тисяч штук) у зв'язку з відсутністю супровідних документів, йдеться в повідомленні російського відомства.

Згідно з повідомленням, усі вантажі слідували від підприємства «Фоззі Фуд», розташованого в Київській області. Компанія здійснює регулярні поставки продовольства з України в Крим і, як запевняє Россільгоспнагляд, «часто фігурує у зведеннях повернень продуктів через допущення грубих порушень чинного законодавства».

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Зазначену партію яєць повернули відправнику.

Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів, соків, алкогольної продукції з України, а також української свинини і продуктів з неї, картоплі. Істотно обмежені поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.