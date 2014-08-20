Кабмін затвердив обсяг продовольчого інтервенційного фонду

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив перелік об'єктів державного цінового регулювання та обсяги продовольчого інтервенційного фонду на 2014/2015 маркетинговий рік (МР, червень 2014 - липень 2015 року).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка.

«Кабінет міністрів за ініціативою Мінагрополітики затвердив перелік об'єктів державного цінового регулювання та період дії такого регулювання, а також обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2014-2015 маркетинговому періоді», - написав Швайка.

Міністр не уточнив, в якому обсязі фонд був затверджений і які групи товарів увійдуть до нього в поточному маркетинговому році.

Швайка також повідомив, що зараз міністерство працює над переглядом державних цін на об'єкти цінового регулювання.

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Як повідомляв УНІАН, інтервенційний фонд на 2013/2014 МГ був сформований з пшениці в обсязі 1,052 тис. тонн, жита - 90 тис. тонн, ячменю - 20 тис. тонн, цукру-піску (бурякового) - 355,6 тис. тонн, кукурудзи - 40 тис. тонн, сухого молока - 6 тис. тонн, вершкового масла - 18 тис. тонн, гречки - 34,6 тис. тонн, вівса - 22,4 тис. тонн, проса - 20 тис. тонн і гороху - 15 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Державний інтервенційний фонд - це фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних, форвардних і ф'ючерсних закупівель та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.