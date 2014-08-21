Росія може залишитись без McDonald's

Вчора управління Росспоживнагляду в Москві опечатало чотири заклади McDonald's у столиці. Відомство послалося на те, що за результатами контрольно-наглядових заходів у цих точках громадського харчування виявило численні порушення вимог санітарного законодавства. Чиновники не деталізують претензії до McDonald's, пише "КоммерсантЪ".

За фактами порушень порушено справи про адміністративні правопорушення, матеріали готуються для передачі в суд, який і визначить термін дії заборони на роботу ресторанів (максимум 90 днів). Столичне управління Росспоживнагляду обіцяє продовжити перевірки закладів американської мережі: в столиці налічується 160 ресторанів, або більше третини всіх закладів мережі, що працюють в Росії. У російському офісі McDonald's повідомили, що вивчають суть претензій, щоб визначити дії для якнайшвидшого відкриття ресторанів.

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Не виключено, що перевірки закладів McDonald's пройдуть по всій країні. Місяць тому глава Росспоживнагляду Анна Попова заявляла, що у відомства "з'явилися претензії щодо якості та безпеки продукції всій мережі". Щобільше, як повідомив учора один з федеральних чиновників, поточні перевірки McDonald's йдуть за дорученням уряду країни. "Тому ресторани відразу ж закрили, хоча при планових перевірках спочатку видається припис про усунення порушень", - пояснив співрозмовник.