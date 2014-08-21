Нідерландська FrieslandCampina повністю припинила випуск сиру для ринку Росії

Нідерландська молочна компанія FrieslandCampina припинила випуск сиру для російського ринку, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення виробника.

Читайте такожЄвропарламент пропонує виключити рубль з міжнародного фінансового обігу «Бойкот Росією молочних продуктів з ЄС та інших регіонів надав негативний вплив на європейську молочну промисловість; приблизно 250 млн кг сиру не можуть бути поставлені з ЄС у Росію. На голландські молочні компанії припадає близько 50 млн кг цього експорту», - зазначає компанія.

Читайте такожРосія не витримала і скасувала санкції на деякі продукти з ЄС і СШАFrieslandCampina прийняла заходи для пом'якшення дії російського ембарго: основна частина продукції, що призначена на експорт в Росію, була продана в інші країни, і компанія розглядає альтернативні ринки. У 2013 році компанія експортувала в Росію продукцію на загальну суму близько €190 млн.