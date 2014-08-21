Окупанти не пропустили в Крим понад 400 тонн українського продовольства

Россільгоспнагляд не пропустив на територію окупованого Росією Криму з материкової України 408 тонн фруктів і овочів, три фури з курячими яйцями і понад 15 тонн свинини, передає "Крим. Реалії" з посиланням на повідомлення прес-служби російського відомства.

Читайте такожОкупанти хочуть ввести в Криму візовий режим «У Крим не допущено 121,2 тонни овочів, з яких 44,1 тонни планували завезти без супровідних документів. Також в зворотний шлях було відправлено 230 тонн фруктів, частина з яких була із Іспанії, заборону на ввіз яких введено, згідно з Указом Президента РФ від 6.08.2014 року», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Читайте такожВлада Криму просить Кремль дозволити ввозити українські продукти Крім того, під санкції наглядового відомства потрапили 25,6 тонни зернових культур, 30,1 тонни круп і 470 кілограм спецій. З тієї ж причини - відсутність супровідних документів - в окупований Крим з Київської області не пропустили три фури, в яких знаходилось 40 тисяч курячих яєць.

Раніше Россільгоспнагляд не пропустив ввезення партії української свинини на територію анексованого Криму.