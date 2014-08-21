Росспоживнагляд почав перевіряти McDonald's по всій Росії

Росспоживнагляд почав перевірку ресторанів McDonald's в регіонах центральної частини Росії, повідомив у четвер РІА Новини представник територіальних управлінь відомства.

Ресторани McDonald's розташовані у всіх областях Центрального федерального округу РФ. Крім Москви і Московської області, це ще 16 областей.

"У нас є лист - це наказ за постановою уряду, наказ федеральної служби (Росспоживнагляду). Ми вже приступили до перевірки. Результати будуть з лабораторними дослідженнями, які зараз у роботі. Проведено відбір досліджень з мікробіології, санітарно-хімічних досліджень і показниками ідентифікації", - сказав представник управління Росспоживнагляду по Іванівській області. За його словами, результати досліджень стануть відомі протягом 20 днів.

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Якщо в Іванівській області - три ресторани McDonald's, то у Воронежі - дев'ять. Місцеві санітарні лікарі приступили до перевірки перших двох. Поки там проведено відбір проб. У Тулі Росспоживнагляд почав перевірку всіх трьох ресторанів мережі McDonald's. У Липецькій області два ресторани McDonald's - в обласному центрі і Єльці. Санлікарі приступили до їх перевірок. Як відзначають представники Росспоживнагляду, місцеві ресторани McDonald's, в яких пройшли перевірки, не закриваються, оскільки не отримані результати досліджень.

У Тамбовської області - два McDonald's, обидва в обласному центрі і обидва належить перевірити. У Рязанському Росспоживнагляді підтвердили, що отримали лист про необхідність перевірки всіх чотирьох McDonald's, але поки ще не почали її. Чотири ресторани McDonald's в Білгородській області - три в обласному центрі та один у селищі Будівельник. Місцеве управління Росспоживнагляду лист отримало, але перевірку поки не почало.