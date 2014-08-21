В уряді РФ заявили, що не терпітимуть "неякісний" McDonald's

Ресторани McDonald's в Росії, які раніше чітко виконували санітарно-епідеміологічні вимоги, останнім часом стали нехтувати цими нормами, з чим російська влада не має наміру миритися, повідомило РИА Новости джерело в уряді.

"(Фахівці Росспоживнагляду кажуть), що раніше McDonald's чітко витримував всі стандарти, зараз - ні. Чому ми повинні терпіти, якщо вони не витримують стандарти за якістю?", - сказало джерело.

Раніше в четвер віце-прем'єр РФ Ольга Голодець заявила, що у Росспоживнагляду немає планів проводити тотальну перевірку підприємств швидкого харчування McDonald'sпо всій країні. За її словами, перевірки проходять відповідно до планів, а також у зв'язку з порушеннями, які виявляються.

Раніше управління Росспоживнагляду по Москві повідомило про виявлені порушення вимог санітарного законодавства та тимчасову заборону діяльності декількох підприємств швидкого обслуговування McDonald's.