В уряді РФ заявили, що не терпітимуть "неякісний" McDonald's

15:33, 21 серпня 2014
Агро
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Фахівці кажуть, що раніше McDonald's чітко витримував всі стандарти, зараз - ні

В правительстве РФ заявили, что не будут терпеть

Ресторани McDonald's в Росії, які раніше чітко виконували санітарно-епідеміологічні вимоги, останнім часом стали нехтувати цими нормами, з чим російська влада не має наміру миритися, повідомило РИА Новости джерело в уряді.

"(Фахівці Росспоживнагляду кажуть), що раніше McDonald's чітко витримував всі стандарти, зараз - ні. Чому ми повинні терпіти, якщо вони не витримують стандарти за якістю?", - сказало джерело.

Раніше в четвер віце-прем'єр РФ Ольга Голодець заявила, що у Росспоживнагляду немає планів проводити тотальну перевірку підприємств швидкого харчування McDonald'sпо всій країні. За її словами, перевірки проходять відповідно до планів, а також у зв'язку з порушеннями, які виявляються.

Раніше управління Росспоживнагляду по Москві повідомило про виявлені порушення вимог санітарного законодавства та тимчасову заборону діяльності декількох підприємств швидкого обслуговування McDonald's.

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