"Друзі" Росії вже придумали, як обійти продуктове ембарго

Влада Росії, зіткнувшись з необхідністю швидкого заміщення імпортного продовольства, яке потрапило під санкції, стимулювала швидку зміну логістики поставок і збільшення обсягів переробки сировини в країнах Митного союзу (МС), колишньої Югославії та Латинської Америки, пише "Комерсант".

Білорусь до кінця 2014 року має намір закрити до половини обсягу поставок окремих продуктів, що потрапили під заборону. Головні ідеї - збільшити експорт в Росію своєї сировини, замінивши його її для своїх внутрішніх ринків західною, і налагодити максимально дешеву переробку сировини з ЄС за "сірими" схемами. Інвестувати у забезпечення довгострокової продовольчої безпеки РФ від Заходу заважає невизначеність в термінах дії російського ембарго.

Читайте такожУ Росії вже обговорюють відповідні заходи, якщо рубль виведуть з обігу Ентузіазм, з яким останні два тижні російські чиновники рапортують про все нові можливості заміщення поставок риби, м'яса, молочної продукції та овочів з країн, що потрапили під ембарго, пояснюється не раптовим надлишком продовольства на світовому ринку. Про готовність фактично негайно і в рази збільшити експорт продовольства в РФ з 7 серпня, дати введення "продуктового ембарго" в РФ, вже заявила влада Сербії, Македонії, Чилі, Еквадору, Бразилії, Аргентини та країн Митного союзу - Білорусі та Казахстану. Але якщо влада латиноамериканських країн знаходиться під постійним тиском ЄС і США, які намагаються обмежити поставки в РФ, країни Митного союзу та Південної Європи стануть хабом для відновлення заборонених поставок в РФ, переконані опитані "Ъ" аналітики і учасники ринку: схеми для цього вже придумані.

Читайте такожРосія не витримала і скасувала санкції на деякі продукти з ЄС і СШАНезважаючи на запевнення федеральної влади, що санкції стосовно продукції з ЄС і США негативно не позначаться на споживачах, в Москві і регіонах почали зростати оптові ціни на деякі товари. Так, у столиці свинина для м'ясопереробних комбінатів подорожчала на 6%. Але відчутно змінилися ціни в Примор'ї, де деякі види риби подорожчали на 40%.

Читайте такожСанкції Путіна підняли ціни на продукти в РосіїТак, вже навіть оголошені керівництвом Білорусі плани збільшити поставки продовольства в півтора рази, збільшивши до кінця 2014 року обсяги експорту в РФ до $6,5 млрд, що загрожує звести нанівець ефект відповідних санкцій. Фактично в Білорусії відкрито зелений коридор для постачальників продовольчої сировини з країн, що потрапили під санкції РФ. За словами глави Мінсільгосппроду республіки Леоніда Зайця, тільки на експорті м'ясомолочної продукції планується заробити додатково $2,1 млрд. Якщо врахувати, що прямі втрати країн ЄС від обмеження поставок їжі становлять, за різними оцінками, від $7 млрд до $9 млрд, від половини до третини мають намір компенсувати тільки білоруські компанії.