У Москві думають, як зупинити ріст цін після путінських «антисанкций»

Союз споживачів Росії має намір створити інтернет-базу цін на продукти у Москві, що, як планується, підвищить конкуренцію між магазинами і дозволить стримати зростання цін.

Росстат зафіксував зростання цін на продукти, ввезення яких в Росію було заборонено з 7 серпня у відповідь на західні санкції.

Про це газеті "Известия" розповів голова Союзу споживачів Росії Петро Шелищ.

За задумом творців, у базі будуть позначені роздрібні ціни на конкретні види продуктів із зазначенням їх ваги та виробника для тих магазинів, які візьмуть участь у проекті.

"Користувач "забиває" у пошуку товар, який його цікавить і бачить, в яких магазинах він є і де краща ціна. Або шукає відразу кілька продуктів і бачить вже, де весь комплект придбати вигідніше", - пояснив Шелищ. За його словами, сервіс в першу чергу призначений для тих людей, "яким важливий кожен рубль".

Голова столичного департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк повідомив, що влада міста готова підтримати проект, пише видання.

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Росстат 20 серпня оприлюднив дані зі зростання споживчих цін на продукти харчування в період з 12 по 18 серпня. Найпомітніше ціни зросли за минулий тиждень на курятину - вона стала дорожчою на 0,9%. Свинина подорожчала на 0,5%. Ціни на рибу морожену, сосиски, сардельки, ковбаси варені, консерви м'ясні зростали в тій же динаміці, що і "несанкційні" пшоно і горілка - на 0,3%.

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