Кабмін більше не буде регулювати ціни на овес, просо і горох

Кабінет міністрів України виключив із переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2014-2015 роки тверду пшеницю, зернові суміші з пшениці та жита, овес, просо, а також горох.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду № 361 від 20 серпня, яка опубліковане на сайті Кабміну.

Таким чином, у 2014-2015 роках держава має намір регулювати ціни на м'яку пшеницю (з 1 вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року), кукурудзу (1 жовтня 2014 – 20 вересня 2015), буряковий цукор-пісок (1 вересня 2014 – 31 серпня 2015), сухе молоко (1 вересня 2014 – 31 серпня 2015), а також жито, ячмінь, пшеничну і житнє борошно, гречку і вершкове масло.

Як повідомляв УНІАН, напередодні глава Міністерства аграрної політики і продовольства повідомив, що відомство працює над переглядом державних цін на об'єкти цінового регулювання.

З об'єктів державного цінового регулювання формується державний інтервенційний фонд, який використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.