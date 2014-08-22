Росія вирішила пускати українські продукти в окупований Крим до кінця року

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) дозволила ввозити в окупований Російською Федерацією Крим продукти з України без додаткових перевірок до 1 січня 2015 року, хоча раніше такий дозвіл діяв до 1 жовтня 2014 року, повідомляє кримський інформаційний портал BSNews.

«До 1 січня 2015 року ввезення з України на територію Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь підконтрольної Россільгоспнагляду продукції здійснюється без дозволів Россільгоспнагляду, в супроводі ветеринарних свідоцтв, виданих державною ветеринарною службою України», - йдеться у вказівці російського ветеринарного відомства, текст якого має в своєму розпорядженні BSNews.

Згідно з документом, ввезене до Криму з України продовольство може використовуватися лише на півострові без права переміщення в інші суб'єкти РФ.

Разом із тим, Россільгоспнагляд зберіг заборону на ввезення до Криму української свинини, свинарської продукції, а також товарів конкретних українських підприємств, стосовно яких РФ ввела обмеження у зв'язку з невідповідністю продукції за показниками безпеки.

Читайте такожОкупанти не пропустили в Крим понад 400 тонн українського продовольства

Як повідомляв УНІАН, у червні Россільгоспнагляд вимушений був подовжити термін ввезення до Криму української продукції з дозвільними документами Держветфітослужби до 1 жовтня з 1 липня 2014 року «для уникнення виникнення дефіциту продовольства».

Читайте такожРосія не пустила до Криму українські яйця

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що слідували до Криму. Разом із тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш ніж наполовину залежить від їх поставок із материкової України.