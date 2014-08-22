«АПК-Інвест» оцінює втрати врожаю через бої у 18,3 млн гривень

Великий виробник сільгосппродукції в Україні агрохолдинг «АПК-Інвест» (Донецька обл) оцінює фактичні та потенційні втрати врожаю у 2014 році через незібрану сільгосппродукції у розмірі 18,3 млн грн, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, холдинг вже втратив частину врожаю з полів, розташованих у зоні проведення антитерористичної операції.

«Посіви на площі понад 2,8 тис. га (Костянтинівський і Ясинуватський р-ни Донецької області) або пошкоджено, або не представляється можливим провести прибирання культур. Це 2% посівів озимої пшениці та 10% ячменю - 572,4 т і 2,2 тис. т валового збору відповідно», - повідомили в компанії.

Читайте такожУряд прогнозує урожай зернових на рівні 55 млн тонн

Крім того, компанія стурбована можливістю втрати врожаю соняшнику в зоні проведення АТО на площі близько 2 тис. га.

У цей час «АПК-Інвест» завершив збирання ранніх зернових культур, зібравши 65,7 тис. га. зокрема, холдинг намолотив 42,8 тис. т пшениці, 18,5 тис. т ячменю, 3,8 тис. тонн вівса. Компанія також зібрала 0,6 тис. тонн гірчиці, що на 60% більше, ніж у минулому році.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня «АПК-Інвест» заявив про те, що невідомі озброєні люди захопили розподільчий центр компанії в Макіївці, який виконував функції накопичення готової продукції і логістичного розподілу, тим самим дестабілізуючи роботу всього холдингу. Крім того, основний бенефіціар «АПК-Інвест» народний депутат від Партії регіонів Борис Колесніков заявив, що виробництво свинини і м'ясоковбасних виробів холдингом призупинено.

Довідка УНІАН. «АПК-Інвест» є найбільшим виробником свинини в Україні. Компанія володіє виробничими потужностями в Красноармійському та Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена продукцією ТМ «м'ясна весна», «Колбаспищепром», «М'яка ясно» і «Ставрос». Земельний банк компанії становить 41,3 тис. га.