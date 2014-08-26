Через санкції росіяни масово кинулися за продуктами до Фінляндії

Після того, як Росія запровадила ембарго на імпорт харчової продукції, в тому числі сільськогосподарської продукції з країн ЄС, значно зріс потік російських шопінг-туристів до прикордонних із РФ міст країн Євросоюзу, пише "Німецька хвиля".

Насамперед, це стосується Фінляндії, звідки російські покупці, які мають шенгенські візи, почали масово вивозити м'ясні та молочні продукти. У фінських крамницях користуються моментом і встановлюють знижки на товари, які мають підвищений попит у росіян.

Річ у тім, що товари, виставлені на розпродаж, замовила й оплатила російська сторона. Коли ж ембарго набуло чинності, то вантажівки з сиром, маслом, сметаною і йогуртами просто зупинили на кордоні й не пустили до Росії. Тому фірма-виробник вирішила реалізувати партію, від якої відмовився замовник, за низькими цінами.

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Мешканці фінського міста Лаппеенранта, розташованого за 26 кілометрів від російсько-фінляндського кордону, жартують, що несподівано настали "російські дні". Справді, на стоянках перед гіпермаркетами повно автомобілів і автобусів із російськими номерами, у торговельних залах чується переважно російська, а на дверях видніються написи "Tervetuloa - Добро пожаловать!".