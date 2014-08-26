Через санкції росіяни масово кинулися за продуктами до Фінляндії
У магазинах прикордонних із Росією міст Фінляндії спостерігається небувалий потік покупців. Росіяни, налякані можливим дефіцитом продуктів, кинулися на закупи до найближчих країн ЄС.
Після того, як Росія запровадила ембарго на імпорт харчової продукції, в тому числі сільськогосподарської продукції з країн ЄС, значно зріс потік російських шопінг-туристів до прикордонних із РФ міст країн Євросоюзу, пише "Німецька хвиля".
Насамперед, це стосується Фінляндії, звідки російські покупці, які мають шенгенські візи, почали масово вивозити м'ясні та молочні продукти. У фінських крамницях користуються моментом і встановлюють знижки на товари, які мають підвищений попит у росіян.
Річ у тім, що товари, виставлені на розпродаж, замовила й оплатила російська сторона. Коли ж ембарго набуло чинності, то вантажівки з сиром, маслом, сметаною і йогуртами просто зупинили на кордоні й не пустили до Росії. Тому фірма-виробник вирішила реалізувати партію, від якої відмовився замовник, за низькими цінами.
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Мешканці фінського міста Лаппеенранта, розташованого за 26 кілометрів від російсько-фінляндського кордону, жартують, що несподівано настали "російські дні". Справді, на стоянках перед гіпермаркетами повно автомобілів і автобусів із російськими номерами, у торговельних залах чується переважно російська, а на дверях видніються написи "Tervetuloa - Добро пожаловать!".