Банкір пропонує для стабілізації гривні замінити імпортні товари вітчизняними

Без перегляду структури українського імпорту нашу країну чекає не гнучкий, а «гнучко-падаючий» курс, вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

Банкір зазначив, що Національний банк не може взяти на себе всю відповідальність за стабільність курсу, оскільки це залежить від структури зовнішньої торгівлі України. «Національний банк не може самостійно заспокоїти курс. Де економічний блок уряду? Де люди, які повинні вирішувати, що робити з українським експортом, в той час як ворог знищує потужності експортних галузей на сході України? Пропозиція долара на ринку буде і надалі знижуватися, чи ми будемо знижувати імпорт? Так завтра ми залишимося без штанів, потрібно негайно починати переговори», - сказав Сугоняко в коментарі, розміщеному на сайті асоціації.

Банкір запропонував звернути увагу на структуру українського імпорту і замінити імпортні товари вітчизняними аналогами, де це можливо. «Подивіться структуру імпорту. Нам потрібно імпортувати м'ясо з Аргентини, нам потрібні яблука з Польщі? Навіщо нам купувати за кордоном речі, які ми самі можемо робити? Це ж все валюта. До тих пір, поки президент Порошенко, прем'єр Яценюк, міністр економіки не покажуть, яким чином вони будуть нарощувати промисловий потенціал України і знижувати попит на валюту, ми будемо мати «гнучко-падаючий» курс», - додав Сугоняко.

Читайте такожРосія вирішила пускати українські продукти в окупований Крим до кінця року

Банкір пояснив, що з урахуванням стану платіжного балансу України, національна валюта повинна була девальвувати ще в кінці 2012 року, але курс штучно стримувався, а валюта надходила на ринок із золотовалютних резервів і за рахунок залучення зовнішніх позик. «Сьогодні стан торговельного балансу в рази краще. Але МВФ заборонив Україні використовувати золотовалютні резерви на підтримку курсу. Золотовалютні резерви не використовуються, а кредити нам поки не дають, тільки обіцяють. Кредит може бути ліками, а може, як горілка, принести лише тимчасове полегшення. Потрібно позбавлятися від цієї залежності», - підкреслив Сугоняко.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк минулого тижня двічі оновлював історичний мінімум офіційного курсу гривні до долараСША, у тому числі 22 серпня з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,365434 грн/дол., що на 25 копійок нижче офіційного курсу, встановленого 21 серпня.

Сьогодні до 12:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України знову оновили історичний мінімум, знизившись до рівня 13,90/14,10 грн/дол.

Для стабілізації ситуації на валютному ринку регулятор на 3 місяці, до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, продовжив вимога щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують сумлінну характер таких операцій.