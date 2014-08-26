Росія не пустила до Криму українські овочі та фрукти

Управління Россільгоспнагляду в анексованій Республіці Крим і м. Севастополь не пропустило на півострів майже 40 тонн овочів і фруктів з України через відсутність супровідних документів на цю продукцію.

«Серед продуктів, які повернули на територію суміжної держави, було 17,1 тонни овочів і 19,2 тонни фруктів», - сказано в повідомленні ветеринарного і фітосанітарного відомства країни-окупанта.

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Крім того, Россільгоспнагляд не допустив ввезення в Крим 3 тонн українського картоплі і 33 кубометрів пиломатеріалів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Россільгоспнагляд дозволив ввозити в окупований Російською Федерацією Крим продукти з України без додаткових перевірок до 1 січня 2015 року, хоча раніше такий дозвіл діяло до 1 жовтня 2014 року.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав до України партії продовольства, що їхали у Крим. Водночас українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, так як він більш ніж наполовину залежить від їх поставок з материкової України.