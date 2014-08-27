Експорт сільгосппродукції з України до Росії скоротився на 31%

У січні-червні поточного року українські сільгоспвиробники поставили до Російської Федерації продукції на 1,011 млрд дол., що на 31% менше, ніж у першому півріччі 2013 року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Останнім часом у двосторонніх торговельно-економічних відносинах з Україною Російська Федерація обрала шлях не взаємовигідного партнерства, а використання торгових бар'єрів, обмежень і заборони українських товарів», - цитує прес-служба заступника міністра Андрія Дикуна.

За його словами, через такі обмеження до кінця року найбільші втрати можуть отримати виробники кондитерської, м’ясо-молочної, пивобезалкогольної, лікеро-горілчаної і виноробної продукції.

Разом з тим, заступник очільника Мінагропроду відзначив, що обмеження з боку Росії сприяють диверсифікації ринків збуту української аграрної продукції.

«Поки спостерігається тенденція скорочення експорту до Росії, одночасно навпаки - збільшуються поставки української продукції до інших країн. Основними експортерами української продукції є країни ЄС і Азії», - сказав Дикун.

У цілому ж, за його даними, у першому півріччі поставки аграрної продукції з України за кордон зросли на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,906 млрд дол.

«А це більш як 27% загального експорту всієї держави. Основну масу експорту становили зернові культури – більш як 37% і олія - 25%», - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні у РФ заборонено ввезення молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів, соків, алкогольній продукції з України, а також української свинини і продуктів з неї, картоплі. Істотно обмежені поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.