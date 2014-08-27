Максимальну оптову ціну на спирт можуть встановити на рівні 17,4 грн/л

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує встановити максимальну оптово-відпускну ціну за 1 літр 100% етилового спирту на рівні 17,4 грн/л (без ПДВ та акцизного податку).

Відповідна ініціатива закріплена проектом наказу Мінагропроду «Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий», опублікованому на його офіційному веб-сайті.

Як уточнили УНІАН у міністерстві, на сьогодні жодним нормативно-правовим актом не визначено максимальну оптово-відпускну ціну на спирт. Цей проект наказу підготовлений Мінагропродом за дорученням Міністерства фінансів.

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Як повідомляв УНІАН, монополістом у сфері виробництва етилового спирту в Україні є державне підприємство «Укрспирт». Державна фіскальна служба неодноразово заявляла про випадки порушення законодавства посадовими особами «Укрспирту». Зокрема, підприємство звинувачували у виробництві нелегального спирту, ухиленні від сплати податків.