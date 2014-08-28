«Миронівський хлібопродукт» за півроку отримав $270 млн збитку

09:22, 28 серпня 2014
Агро
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Безготівкові валютні втрати компанії в першому півріччі становили 454 млн дол., що пов'язано з переоцінкою валюти.

Фото УНИАН

Найбільший виробник м'яса птиці в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) в першому півріччі 2014 року отримав 270 млн дол. чистого збитку проти 90 млн дол. чистого прибутку в січні-червні 2013 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

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Згідно з документом, безготівкові валютні втрати компанії в першому півріччі склали 454 млн дол., що пов'язано з переоцінкою валюти, у якій деноміновані борг компанії, і подальшої девальвації української гривні.

Виручка холдингу за вказаний період знизилася на 3% - до 637 млн дол. Валовий прибуток МХП збільшилася на 47% - до 264 млн дол., а операційний прибуток склав 227 млн дол., що на 55% більше, ніж у січні-червні минулого року.

Показник прибутку до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA) МХП у першому півріччі поточного року виріс на 41% - до 272 млн дол., що пов'язано із збільшенням обсягів продажів курятини, а також більш низькою собівартістю її виробництва в річному обчисленні. Маржа EBITDA склала 43% проти 29% у січні-червні 2013 року. Чистий борг холдинг станом на 30 червня склав 1,15 млрд дол.

Що стосується фінансових показників МХП у другому кварталі поточного року, то чистий прибуток компанії за підсумком цього періоду склала 46 млн дол., що на 14% менше, ніж у квітні-червні минулого року. Зниження чистого прибутку також пов'язано з отриманням холдингом негрошових збитків курсової різниці у розмірі 88 млн дол.

Виручка компанії за вказаний період скоротилася на 7% порівняно з другим кварталом 2013 року - до 329 млн дол. Валовий прибуток холдингу в квітні-червні поточного року виросла на 40% - до 160 млн дол., а операційний - на 52%, до 147 млн дол. EBITDA компанії в другому кварталі збільшилася на 38% - до 166 млн дол., а маржа EBITDA склала 50% проти 34% за підсумками аналогічного періоду минулого року.

У МХП також повідомили, що основну частку виручки в першому півріччі - 437 млн дол. - холдинг отримав за рахунок реалізації курятини і іншої продукції. Продаж соняшникової олії принесла компанії в січні-червні 117 млн дол. У другому кварталі холдинг згенерував за рахунок продажу м'яса птиці та іншої продукції 231 млн дол., соняшникової олії - 60 млн дол.

Крім того, в компанії відзначили, що чекають хороших фінансових результатів в сегменті рослинництва зважаючи високого врожаю ранніх культур і позитивного прогнозу на основний врожай (соняшник, кукурудза і соя), а також збільшення посівних площ.

Як повідомляв УНІАН, МХП в 2013 році отримав 162 млн дол. чистого прибутку, що на 48% менше, ніж у 2012 році. Виручка холдингу в минулому році зросла на 6% - до 1,496 млрд дол. Його валовий прибуток зменшився на 23% - до 324 млн дол., а операційна - скоротилася на 29%, до 272 млн дол. EBITDA компанії за підсумками 2013 року склала 391 млн дол. проти 468 млн дол. у 2012 році, а маржа EBITDA зменшився до 26% з 33% роком раніше.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

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