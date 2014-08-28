ЄС допоможе виробникам молока, яких зачепили путінські «антисанкції»

Єврокомісія (ЄК) в якості заходів підтримки європейських сільгоспвиробників в умовах контрсанкцій з боку РФ вирішила вилучити з ринку Євросоюзу на 3-7 місяців надлишки молочних продуктів, повідомив представник ЄК Роджер Уайт, передає Прайм.

За його словами, мова йде про виплату компенсацій сільгоспвиробникам за те, що вони притримають на складах певну кількість вершкового масла, сухого знежиреного молока та окремих видів сиру, аби уникнути перенасичення ринку.

"Ідея в тому, щоб в умовах надлишкової пропозиції на європейському ринку Єврокомісія оплатила витрати з їх зберігання і вилучення з ринку на період від 3 до 7 місяців", - сказав він, повідомивши, що це стабілізує ціни і дасть час для пошуку альтернативних ринків збуту зазначених продовольчих товарів.

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Уайт не повідомив, про який обсяг фінансової компенсації аграріям може йти мова, сказавши, що все буде залежати від обсягу вилучень і мова про це піде наступного тижня під час чергової моніторингової зустрічі експертів з сільського господарства країн ЄС і ЄК.

Представник ЄК при цьому не підтвердив повідомлення ЗМІ, що для даного роду компенсацій потрібно від 10 до 20 млн євро. "Будь-які цифри будуть озвучені наступного тижня", - сказав він.