Ніяких заборон експорту пшениці з України не буде - учасники ринку

Цього року Україна збере понад 24 млн тонн пшениці, тому немає ніяких підстав для введення обмежень на експорт цієї культури з України у 2014-2015 маркетинговому році (липень 2014-липень 2015 років).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер повідомив журналістам президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

«Українська зернова асоціація заявляє, що ніяких заборон експорту пшениці з України не буде. Я так упевнено кажу, бо знаю думку з цього приводу прем'єр-міністра, ради підприємців при уряді, нас підтримує міністр (аграрної політики і продовольства - УНІАН) Швайка», - сказав Клименко.

За його словами, найближчим часом учасники зернового ринку підпишуть з Міністерством аграрної політики і продовольства меморандум про координацію дій на ринку зерна в цьому сезоні.

«Сенс меморандуму дуже простий. Ми повинні забезпечити експорт зерна в такому обсязі, щоб наші виробники отримали максимальні доходи від своєї діяльності, щоб у них зерно не залишилося в засіках, щоб експортери виконали зобов'язання, які у них є, щоб внутрішній ринок України був насичений і пшеницею, і борошном і хлібом», - пояснив Клименко.

Президент УЗА зазначив, що меморандум уже підписаний ключовими аграрними асоціаціями і поданий на підпис у Мінагропроді. Клименко також уточнив, що у 2014-2015 МР Україна зможе експортувати 32-33 млн тонн зернових. Він наголосив, що якщо обсяги експорту якоїсь культури поставлять під загрозу продовольчу безпеку країни, то зернотрейдери зможуть добровільно припинити її постачання за кордон без адміністративного втручання.

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Як повідомляв УНІАН, раніше асоціація «Мукомол України» звернулася до Кабміну з пропозицією обмежити експорт продовольчої пшениці з України для стабілізації ціни на неї всередині країни.

Україна не раз обмежувала і квотувала експорт зернових, у результаті чого учасники зернового ринку отримали значні збитки.